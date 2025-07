Girelli, arrivano i complimenti di Gravina: 'Un punto di riferimento'

AFP via Getty Images

Cristiana Girelli in goal, i complimenti di Gravina

A 35 anni compiuti il 23 aprile scorso,non smette di incantare gli appassionati di calcio. Ieri sera, nel match dell'Europeo femminile tra Italia e Portogallo poi terminato 1-1 ( che sarebbe potuto valere alle Azzurre il passaggio ai quarti di finale , adesso ancora da blindare), l'attaccante dellaha segnato un meraviglioso goal "alla Del Piero", con un tiro a giro di rara bellezza.A lei sono arrivati anche i complimenti del presidente della FIGC, che ieri sera era presente personalmente a Ginevra per sostenere l'Italia in questa fase decisiva della competizione: "Ha realizzato un goal meraviglioso con un gesto tecnico di altissima qualità. La sua longevità sportiva dimostra quanto tenga alla maglia azzurra. È un punto di riferimento per le compagne e per tutte le bambine che giocano a calcio".