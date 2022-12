Celebrations we like to see pic.twitter.com/GB1Wt313ua — Juventus Women (@JuventusFCWomen) December 17, 2022

Vestire la 10 come il tuo idolo? Fatto. Esultare con la linguaccia come il tuo idolo? Fatto. E' una Cristiana Girelli in versione Alex Del Piero dopo la la tripletta in Champions League contro lo Zurigo. E la Juve la celebra così sui social: