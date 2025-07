Girelli a Sky: 'Mi ha mandato un messaggio Del Piero, è una persona fantastica'

Getty Images

L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal raduno della Nazionale Italiana dove le azzurre stanno preparando la semifinale di Euro2025 in programma martedì sera a Ginevra contro l'Inghilterra. Queste le parole della capitana azzurra:“Non mi sento gli anni che ho: amo il calcio in una maniera smisurata, c’è tanto lavoro dietro, è una linfa che arriva dall’amore che ho per questo sport”.“Sappiamo benissimo cosa stiamo andando a giocare, sappiamo quanto sia importante: non vogliamo accontentarci. Tra di noi abbiamo detto che vogliamo crederci: abbiamo anche un gruppo WhatsApp dove ci mandiamo alcune frasi. Del Piero? Mi ha scritto e ci segue sempre. È una persona d’oro”.

A volte non mi sento di avere 35 anni. Mi piace far parte di questo gruppo: è qualcosa di meraviglioso. Quando indossi la maglia della Nazionale ti senti una responsabilità in più, ma è una responsabilità che apprezzo. Abbiamo faticato per essere qui, comunque vada l’augurio è che continui questo amore nei nostri confronti”.