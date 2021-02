DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



SECONDE SEMIFINALI La Juve Women si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia. L'ultima volta che l'hanno fatto, nella stagione 2018-2019, hanno vinto il trofeo.



GIRELLI 50 Col rigore segnato contro l'Empoli, Cristiana Girelli ha raggiunto quota 50 reti con la maglia bianconera, diventando la prima giocatrice a raggiungere questo traguardo.



ANDREA ON FIRE Staskova ha messo a segno il suo quinto gol in questa Coppa Italia, affiancando Benedetta Glionna in cima alla classifica marcatori. L'Empoli, tra l'altro, è la vittima preferita si Staskova in Italia, avendo lei segnato 6 reti contro la formazione toscana.



PIOGGIA DI GOL Nelle 4 partite disputate in Coppa Italia questa stagione, la Juve Women ha sempre segnato almeno 4 gol. Cinque contro Pomigliano e in entrambe le sfide con l'Empoli, e quattro contro la Pink Bari.



2021 PERFETTO La Juve Women ha vinto tutte le 8 gare giocate giocate nel nuovo anno.