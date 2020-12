1









Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero arrivate una lettera di scuse e una donazione benefica per la remissione di una querela. Il giudice di pace, in merito alla causa per diffamazione di Antonio Giraudo e Romy Gai, assistiti dall'avvocato Fabio Ghiberti, nei confronti di Andrea Mantellero, assistito dallo studio Chiusano. Stando a quanto racconta TS, i fatti risalgono a un anno e mezzo fa: Giraudo e Gai lasciarono la gestione del Royal Park i Roveri, accusati di poca trasparenza da Mantellero, uno dei soci.