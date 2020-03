2









Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, ha rivelato una piccola chicca sulla nuova azione legale intrapresa da Antonio Giraudo, ex dirigente della Juventus ai tempi dello scandalo Calciopoli. Scrive Chirico: "A difendere Giraudo sarà l’avvocato belga Jean Louis Dupont, quello dell’arcinota “sentenza Bosman” in grado, da sola, di rivoluzionare il mercato dei calciatori all’interno della comunità europea. Con l’ottenimento di quella sentenza, Dupont fu infatti in grado di far saltare il tetto del numero di stranieri in ciascuna Lega, permettendo ad ogni club di acquistarne quanti ne volevano. Una sentenza epocale". Non solo, si scopre che anche nell'estate 2006, famosa per le controversie giudiziarie, la Juve si era inizialmente rivolta proprio a Dupont. Il consiglio? Presentarsi davanti all’Alta Corte di Bruxelles, così da ottenere lo stop immediato del campionato di Serie A e un esame accurato del caso.