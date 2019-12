C'è un ex juventino che l'Arabia Saudita la conosce bene. Da quasi un anno, Sebastian Giovinco gioca nell'Al Hilal, club di Riyad, dove domani Juve e Lazio si affronteranno in Supercoppa. La Formica Atomica ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport della sua nuova realtà: "Qui c'è voglia di migliorare, Riyad è in grande fermento e non è vero che è pericolosa. Il calcio è come una seconda religione, su 100 canali tv ce ne sono 80 che parlano di calcio. I tifosi dell'Al Hilal sono molto esigenti, vogliono vincere sempre. La qualità non manca, alcuni giocatori arabi potrebbero anche giocare in Serie A".



SUPERCOPPA - "Spero che vinca la Juve, ma siccome cercherò di esserci spero che sia innanzitutto una bella partita. Tridente? Sì, per come vedo io il calcio lo metterei sempre. Sono gli altri che devono preoccuparsi".