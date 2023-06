Intervenuto a margine della quarta edizione della Juventus Academy World Cup, l'ex calciatore bianconero Sebastian Giovinco ha espresso le proprie sensazioni.'È fantastico. Ero qui 15 anni fa e so cosa significhi esserci e adesso essere qui. Penso sia bellissimo. Siamo stati a Bardonecchia, ci siamo divertiti, è stato bello vedere i ragazzi giocare. Ringrazio le persone che lavorano attorno a questo progetto perché per loro è un’esperienza stupenda, che non dimenticheranno'.