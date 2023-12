In un'intervista a Radio Serie A con RDS, l'ex giocatore die Parma, Sebastian, ha condiviso le sue riflessioni sul ruolo diall'interno dell'Inter: "Lautaro da due anni è sempre ad alti livelli. Poi magari adesso, dopo il Mondiale vinto con la Nazionale Argentina e dopo essere diventato il capitano dell’Inter, ha esperienza e ha raggiunto quel livello che solo i grandi campioni hanno. Ecco. Forse non è un numero dieci tipico, però, comunque è un grande giocatore. Sono d’accordo al 100% con le parole di Claudio Marchisio sul paragone con Gonzalo Higuain in zona gol. Tra l’altro sono tutti e due argentini, che ce l’hanno nel sangue." Giovinco riconosce la crescita di Martinez, sottolineando il suo ruolo chiave nell'Inter e concordando con il paragone fatto da Marchisio con Higuain per la prolificità in zona gol.