Le parole disul sito ufficiale della Juventus:Lì ho capito, ancora di più, quanto il calcio ormai sia una questione globale. Dico una cosa che suona scontata, ma che chi ha vissuto certe esperienze sa essere verissima: non esistono più le partite facili e i campionati di basso livello. La cosa è tornata d’attualità in questi giorni per la scelta di Cristiano Ronaldo. Anche in questo caso si parla soprattutto dell’aspetto economico, ma quando poi sei lì scopri che il campionato è competitivo e niente è scontato. L’ha dimostrato anche il Mondiale, l’Arabia Saudita è stata l’unica a battere l’Argentina poi diventata campione del mondo. Lì devi cambiare vita, cambiare abitudini, anche nelle cose più semplici. Ad esempio, per una vita mi sono allenato al mattino, lì ci si allena la sera perché fa troppo caldo. Sono cose piccole, ma diventa fondamentale adattarsi, e ogni giorno è un insegnamento.