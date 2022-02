Quella di oggi è stata una giornata particolare per l'ambiente della Sampdoria che, ha potuto finalmente presentare il suo ultimo acquisto. Stiamo parlando dell'ex giocatore della Juve Sebastian Giovinco, tornato in Italia dopo una lunga parentesi negli USA con la maglia del Toronto. Queste le parole rilasciate dalla Formica Atomica ai canali ufficiali del club doriano.



'Ho delle grandi aspettative e sono molto contento di essere qui. Sicuramente mi dispiace per Gabbiadini e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Darò il massimo come ho sempre fatto per raggiungere la salvezza il prima possibile. Fino a 10 giorni fa mi stavo allenando con il Toronto, era quasi chiusa la trattativa ma poi è saltata e mi è stato comunicato che non era più nei piani. Quando è arrivata la Samp non ci ho neanche passato. Penso di vivere a Toronto in futuro ma i treni passano una volta sola e bisogna prenderli'.