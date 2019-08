Sebastian Giovinco alla conquista dell'Arabia Saudita. La stella dell’Al-Hilal, ex Juve, ha parlato così della sua avventura e dei colori bianconeri: “Sono sempre più soddisfatto della mia scelta di giocare in Arabia Saudita. La passione, l’energia e il supporto dei fan continuano a sorprendermi ogni giorno di più. Inoltre, voglio essere il primo calciatore della storia a vincere in Europa, USA e Arabia Saudita. Ci siamo andati molto vicini lo scorso anno e abbiamo le carte in regola per riprovarci quest’anno, grazie a una squadra di grande esperienza internazionale”.



PERCHE' L'ARABIA - “Amo le sfide, ed è per questo che ho scelto di venire qui. L’Arabia Saudita è un mondo piuttosto differente da quello che molti potrebbero pensare, ma il calcio è vissuto esattamente come in Italia, è la vita del Paese! Abbiamo una tifoseria straordinaria e l’atmosfera, in particolar modo nei derby, è elettrica”.



LA JUVE - “Ho ancora molti amici nella Juventus, la società dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a calcio sin da bambino. Credo siano i favoriti anche per questa stagione di Serie A, e hanno le carte in regola per puntare anche alla Champions League, grazie alle stelle Cristiano Ronaldo e Dybala”.