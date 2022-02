Nonostante il mercato invernale si sia concluso nell'ultimo giorno di gennaio, nella settimana che si è appena conclusa c'è stato il modo di poter assistere ad un altro colpo messo a segno da una squadra del nostro campionato. Stiamo parlando all'acquisto effettuato dalla Sampdoria che, ha prelevato lo svincolato Sebastian Giovinco. L'ex bianconero è arrivato nella serata di ieri a Genoa e si legherà ai blucerchiati fino al termine della stagione, quando poi ci sarà un nuovo incontro tra le parti per discutere un eventuale opzione di rinnovo. L'esordio con la maglia della Doria per la Formica Atomica è atteso domenica sera, quando la squadra di D'Aversa si presenterà a San Siro per affrontare il Milan di Pioli.