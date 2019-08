Dopo l'esperienza da re in Canada, con la maglia del Toronto FC, Sebastian Giovinco ha cercato fortuna in terra araba, accasandosi a gennaio con l'Al-Hilal. Campagna meno vittoriosa, per l'ex Juventus, che quattro anni dopo la partenza, sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Italia. Come riportato da Sky Sport, infatti, Giovinco continua ad essere tra gli obiettivi del Sassuolo di Roberto De Zerbi.