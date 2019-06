Ai microfoni di Sky Sport, Sebastian Giovinco non disdegna la possibilità di rientrare nei ranghi della Juventus. Ci mancherebbe, dato il livello raggiunto dai bianconeri sin dai tempi della sua cessione. L'attaccante oggi è negli Emirati Arabi, dove segna e convince dopo aver vinto il titolo con la sua Toronto in MLS ed esserne diventato MVP di stagione. "Sono in Italia per poco tempo, domani torno negli Emirati. Un ritorno alla Juve come Buffon? Lo escludo. Ritorno nel campionato italiano mai dire mai, ma domani parto per il ritiro. Nostalgia dell’Italia? Da italiano ho sempre nostalgia", le parole dell'ex Juve e Parma. Che sanno, come dice lui, proprio di nostalgia.