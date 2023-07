Sebastian Giovinco ha parlato ai microfoni di SportWeek. Le sue parole:



GIOVINCO- "In Arabia hanno potenzialità a dismisura e oggi investono forte. Forse il problema attuale sono i diritti televisivi. Nel mio periodo là sentivo un cambiamento. Io e i miei familiari non siamo stati sottoposti ad alcuna restrizione, per questo dico che l”esperienza araba la rifarei senza pensarci. Lì ho vinto due campionati e la Champions League d’Asia".