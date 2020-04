Sebastian Giovinco torna in bianconero. Giovinco ha partecipato, ieri a format 'A Casa con la Juve' insieme a David Trezeguet. Ecco alcune curiosità:"Tutti pensano che facevo l'esultanza della lingua per Del Piero o per imitarlo, ma non è così. Non so come dirti, la trovavo un'esultanza simpatica e la trovo ancora oggi simpatica, ma non per Del Piero. Quando ero in Primavera, non l'avevo detto, esultavo come bomber Trezeguet. Lui faceva il gesto della mano e poi non tirava forte il pugno e lo facevo in Primavera. Esultanza con il Motorino? Perché sono venuti Pio e Amedeo a febbraio del 2017 e allora eravamo rimasti che se segnavo, dovevo esultare così. Due settimane segnai a New York, l'avevo promesso e l'ho fatto".