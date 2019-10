Sebastian Giovinco, ex attaccante della Juve, è stato intervistato da Tmw: “Conte? Me lo aspettavo, conoscendolo. Credo che vincerà lo Scudetto, sa?Addirittura? Certo: per come ha iniziato, per come è lui, dico che ha buone possibilità, è così forte. E se non dovesse vincerlo, sono certo che darà filo da torchere fino alla fine alla Juventus”.



DOMENICA - “Pareggiano, Conte tiene duro”.