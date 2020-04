Sebastian Giovinco torna in bianconero, non però in campo ovviamente. L'ex attaccante della Vecchia Signora della Nazionale italiana, infatti, è stato ospite de 'A Casa con la Juve' insieme a David Trezeguet, Enrico Zambruno e Claudio Zuliani. Ecco le sue parole, ricordano i suoi ex compagni di nazionale: "​Abbiamo una vecchia chat, con gli italiani con cui eravamo in nazionale. Chiellini, Pirlo, Barzagli, Bonucci... con il bomber, Camoranesi ogni tanto lo sento. Diciamo questi sono i ragazzi con cui ho legato un po' di più".