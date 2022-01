Antonio Giovinazzi, ex pilota di Formula 1, ha parlato nel pre partita di Inter-Juve.



TIFOSO JUVENTUS - "Ho tanti amici juventini, ma tifo per il calcio italiano. Vista la Supercoppa ci aspettiamo una grande partita, che vinca la migliore".



FORMULA E - "Sarà una nuova sfida, completamente diversa rispetto alla Formula 1. Sono macchine elettriche, ho fatto solo 1 giorno e mezzo di test in Arabia Saudita, vedremo come andrà".



PILOTA E CALCIATORE - "Cosa ci accomuna? Siamo sportivi, atleti. La voglia di vincere è uguale in qualsiasi sport".