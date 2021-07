Una giornata nera, anzi di profondo rosso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse MIb che fa registrare un complessivo -2,54% e lo spread Btp/Bund che schizza in alto e ora si attesta su quota 111 punti!Un contesto nel quale il titolo Juventus non perde neanche così tanto rispetto alla disastrosa media odierna:Mentre uno dei titoli col peggior crollo in questa difficile giornata è quello "di famiglia" Exor, che chiude in -4,16%.Contenuto il ribasso di Ferrari, a -0,66%.