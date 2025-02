Giovanni Manna torna a parlare di Juventus e Next Gen

Il direttore sportivo del, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al progetto della seconda squadra, esprimendo il suo punto di vista sull'importanza di questa iniziativa. "Il progetto Next Gen, che ho seguito durante la mia esperienza alla Juventus insieme ad altre persone, è un modello virtuoso. Lo dimostrano chiaramente i numeri: ha portato benefici sia dal punto di vista tecnico che economico, rappresentando un'opportunità di crescita per i giovani talenti", ha spiegato Manna.L'idea di una seconda squadra si sta diffondendo sempre di più nel panorama calcistico italiano, con l’Inter che ha deciso di seguire questo percorso dopo i buoni risultati ottenuti dalla Juventus. "In tutta Europa si sta andando in questa direzione", ha sottolineato Manna, facendo riferimento ai numerosi club che già adottano questo sistema per facilitare il passaggio dei giovani dal settore giovanile al calcio professionistico.

Parlando della possibilità che anche il Napoli possa sviluppare un progetto simile, il dirigente ha riconosciuto che la situazione della società partenopea è diversa rispetto ad altre realtà. "Abbiamo delle criticità a cui stiamo cercando di sopperire, ma ci vuole del tempo. È un percorso che vogliamo affrontare con attenzione e lo faremo al meglio", ha concluso Manna