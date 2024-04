Giovannisembra ormai prossimo a diventare il nuovo direttore sportivo del, come voluto dallo stesso Aurelioche è "andato oltre" la fede calcistica bianconera dell'attuale dirigente dellariconoscendone serietà e competenza, come ha fatto anche Marcoai microfoni di Tuttosport. Quest'ultimo, torinese, è dg del Sion, ed era stato ds del Lugano quando Manna era responsabile tecnico: "Quella del Napoli è una scelta illuminata, Giovanni è competente, è un ottimo direttore e vede bene il calcio, fa delle scelte attente; è una persona seria e competente", le sue parole. "Quindi una scelta azzeccata anche se l’età è molto giovane, ma per me è un predestinato".