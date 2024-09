Juventus-Napoli, parla Manna

Giovanniha parlato ai microfoni di Radio Crc da direttore sportivo del Napoli alla vigilia della sfida alla Juventus. Le sue parole:"Per me è stata una telefonata inaspettata in un periodo molto tranquillo, avevo appena fatto un trasloco a Torino e a fine febbraio mi hanno contattato Chiavelli e De Laurentiis. E’ stato molto bello""E’ stato un po’ complicato e viziato dalla condizione di Osimhen o da altre uscite che servivano a finanziare altre entrate. Poi grazie alla lungimiranza del presidente siamo arrivati comunque agli obiettivi che ci eravamo prefissati. E’ stato un mercato nuovo con dinamiche diverse. Ora speriamo che il campo ci dia ragione"."Due realtà diverse. Una città più asettica, un’altra più passionale. Napoli non è un passaggio, per me è un orgoglio essere qui. L’affetto delle persone è unico. Domani mi auguro di vedere una bella partita. Noi stiamo facendo un bel percorso, ma affrontiamo una squadra costruita storicamente per vincere, ce l’hanno nel dna da Boniperti in poi. Arrivano da 0 gol subiti, c’è un progetto nuovo, coesione, troveremo una squadra forte che ha vinto in Champions con merito. Dovremo essere attenti, concentrati. Sarà la tappa di un percorso".





