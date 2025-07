Getty Images

Nel roster dei portieri della Juventus impegnati nel recente Mondiale per Club figurava anche un nome meno conosciuto al grande pubblico: Giovanni. Insieme a, il giovane estremo difensore ha vissuto un'esperienza importante con la prima squadra bianconera, coronando un percorso che, qualche anno fa, sembrava promettere benissimo.Garofani è stato infatti il titolare dell’Under 19 juventina che annoverava tra i suoi elementi De Winter, Soulé, Miretti, Iling e Barrenechea: una generazione dorata. E lui, tra i pali, non era una comparsa. Anzi, si era distinto come uno dei profili più interessanti del vivaio juventino. Tuttavia, il cammino verso il professionismo si è trasformato in un’autentica corsa a ostacoli.

Infortuni, recuperi e ripartenze

Un artista tra i pali: il debutto musicale

Tra calcio e palco: due strade che si incontrano

La carriera di Garofani è stata segnata da una lunga serie di infortuni gravi, che hanno frenato la sua crescita e limitato le occasioni per mettersi in mostra. Nella scorsa stagione ha trascorso sei mesi in prestito al Monopoli, per poi rientrare alla Juventus. Anche se non ha trovato grande continuità in campo, si è tolto la soddisfazione di essere scelto per partire con la squadra negli Stati Uniti.Fuori dal campo, Giovanni Garofani è molto più di un semplice calciatore. Oltre a mostrare un interesse per ciò che succede nel mondo – e senza rifiutare di dire la sua-, coltiva una grande passione per la musica. Il prossimo 16 luglio uscirà il suo primo singolo da cantautore, intitolato "Randagio".Garofani rappresenta perfettamente l’idea che sport e arte possano convivere. Con uno sguardo agli allenamenti e l’altro agli spartiti, continua a inseguire i suoi sogni: tra i pali e su un palco. E chissà che, nel prossimo futuro, non possa ritagliarsi spazio in entrambi i mondi. Una cosa non esclude l’altra.