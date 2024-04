Giovanni, ex portiere di, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, dove ha condiviso le sue opinioni sulla sfida dell'Artemio Franchi di sabato sera, che ha visto la vittoria in trasferta dei rossoneri per 2-1. Tra le dichiarazioni, occhio a quanto racconta su Max Allegri."Storicamente la Juve ha avuto sempre giocatori pronti per vincere subito. Negli ultimi anni dopo l'uscita di Sarri la società ha preferito i giocatori all'allenatore. Allegri è un grande gestore e tattico, ma se non hai i campioni che ti possono risolvere le partite, puoi precipitare velocemente. La Juve è franata e ora ha venti punti dall'Inter. Serve un'idea di calcio. La Juve vive dei propri campioni, in questo momento hanno le polveri bagnate. Chiesa e Vlahovic non stanno rendendo come in passato. La Juve non può permettersi di aspettare sempre gli errori dell'avversario, deve imporsi, deve giocare le partite per vincere".