Nella sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giovanniha detto la sua anche sul futuro di Massimiliano. Ecco il suo pensiero: "Penso che Max voglia restare alla, ha ancora un anno di contratto ed è contento dei giovani che sta allenando e facendo crescere. Se va in Champions, e in Champions ci andrà, è giusto che Max resti a Torino. La società ha riconosciuto anche il suo valore nei momenti difficili".E sul rapporto del tecnico con Cristiano: "Sinceramente Max e io siamo abituati a parlare e confrontarci sui giocatori e sulle squadre, non parliamo mai di dirigenti. Non credo di avergli mai chiesto di Giuntoli, come in passato non facevo mai domande su Paratici e Nedved".