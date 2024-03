Futuro Allegri, le parole dell'agente

Giovanni Branchini ha rilasciato alcune dichiarazoni a Radio Deejay sul futuro di Massimiliano"Rimane alla Juve? Io penso di sì. Sì sì, perché no. Qualcuno che possa mandarlo via? Questo è sempre possibile, vedremo quale saranno le idee della Juve." COSA FILTRA DOPO LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA "Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto". In conferenza stampa, Allegri aveva parlato del suo futuro dichiarando che la società ancora non gli ha comunicato nulla a riguardo.