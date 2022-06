52 milioni di euro di dividendi: questa la cifra che sarà distribuita per l'esercizio 2021 dalla Giovanni Agnelli Bv, la cassaforte della dinastia Agnelli-Elkann, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza. L'importo, in linea con quello del 2020, spetterà ai vari rami di discendenti del Senatore Giovanni Agnelli (tra i fondatori della Fiat) da cui prende il nome. Sul totale, la maggior parte finirà alla Dicembre, la storica società che fa capo agli eredi dell’avvocato Giovanni Agnelli ed è controllata da John Elkann, numero uno di Exor. Dopo l’ultimo riassetto, come spiega sempre il portale specializzato, la Dicembre ha incrementato fino al 38% il controllo sulla società olandese rispetto al 36% di fine 2016, e potrà così incassare circa 20 milioni di euro di dividendi.



Per gli eredi di Umberto Agnelli, rappresentati dal presidente della Juventus Andrea e dalla sorella Anna con un pacchetto di loro proprietà pari all’11,85%, l’incasso dal dividendo si aggirerà invece intorno ai 6 milioni, con ulteriori 6 milioni per il ramo di Maria Sole (11,63%) e circa 4,5 milioni per quello di Giovanni Nasi (8,79%). Intanto, sempre secondo i documenti visionati da Calcio e Finanza, scende la partecipazione in Exor della Giovanni Agnelli Bv, che ha ceduto poco meno dell’1% delle quote della holding che detiene tra le altre le partecipazioni in Stellantis, Ferrari, Cnh e Juventus, con il valore di carico sceso dagli 1,39 miliardi di euro del 31 dicembre 2020 agli 1,36 miliardi di euro del 31 dicembre 2021. “Nel 2021 la Giovanni Agnelli Bv ha venduto 2.373.760 azioni ordinarie EXOR N.V. per un controvalore netto di 165,618 milioni di euro e una plusvalenza su cessione di 139,768 milioni di euro”, si legge nel documento.