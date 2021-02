Successo per l'#Under17 nel test match in casa della SPAL



( Ledonne, Condello)#ForzaJuve — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 27, 2021

La Juventus Under 17 non può ancora tornare a disputare il proprio campionato. Il campionato degli Allievi professionisti, infatti, è ancora sospeso in seguito alle restrizioni anti-Covid. Solo la Primavera, infatti, ha potuto riprendere il suo corso dopo il Dpcm dello scorso autunno, in quanto ritenuto torneo giovanile di interesse nazionale.oggi l'Under 17 di mister Pedone ha vinto in amichevole sul campo della Spal: 3-2, reti bianconere di Nicolò Ledonne (doppietta) e Simone Condello.