DaOggi è lunedì e noi andiamo a riepilogare tutti gli impegni che hanno visto coinvolti i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa.Anche questa volta abbiamo deciso di evidenziare tre risultati importanti e prestigiosi ottenuti nella settimana appena trascorsa (12-19 giugno 2023).Partiamo dal primo posto dell'Under 8 di Mister Luca Giglio che al torneo internazionale "Challenge Jack Garbolino", disputatosi in Francia e nello specifico a Chambery, ha chiuso il suo percorso da imbattuta. Si tratta di un riconoscimento importante per la squadra allenata da Mister Giglio che è stata la migliore tra le altre 47 squadre partecipanti. Erano 48 le squadre partecipanti, tra cui: Chambery, Lione, Monaco, Montpellier, Nizza e Saint-Étienne.È un risultato importante anche quello ottenuto dall'Under 12 di Mister Matteo Angaroni che, alla prima edizione del torneo internazionale "International Soccer Pro" disputatosi in quel di Carrara (provincia di Massa-Carrara), ha chiuso con un ottimo terzo posto. Decisive le reti di Bottin, Zanirato, Cussotto e Reitano nel 4-1 sul Tau Altopascio nella finale per definire la terza posizione.Terza classificata anche l'Under 11 di Mister Davide La Pira che al torneo internazionale "Pulcino d'Oro", andato in scena a Levico Terme (provincia di Trento), ha chiuso la competizione al terzo posto. Trentasei le squadre partecipanti, di cui 13 professionistiche (Juventus compresa): Bologna, Empoli, Hellas Verona, Inter, Leeds, Marsiglia, Milan, Parma, PSV Eindhoven, River Plate, Roma, Südtirol.