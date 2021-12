Ogni weekend la Juventus pubblica sui propri canali ufficiali tutti gli aggiornamenti sui risultati delle squadre giovanili... più giovani. Quelle cioè dei bambini, di fatto, dalla categoria di età Under 7 fino alla Under 13 spesso e volentieri. Tante formazioni di bimbi che giocano, si divertono e sognano con indosso una maglia bianconera (o giallo-bianco-blu) e un pallone da calciare in rete. Fin dalla tenera età, le squadre giovanili della Juve sono abituate a vincere, talvolta contro avversari "sopra età" di un anno.