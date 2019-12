La Juventus di Maurizio Sarri è impegnata in Arabia Saudita nella Supercoppa Italiana contro la Lazio, mentre le giovanili giocano tutte nei rispettivi campionati. Ecco gli impegni, raccolti in un comunicato ufficiale:



MASCHILE



UNDER 19

GARA CAMPIONATO 13A GIORNATA - ANDATA

ORE 17,00 JUVENTUS - BOLOGNA

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 - VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE



UNDER 14

CAMPIONATO UNDER 14 INTERR.LE SOC. PROF.

1A GIORNATA RITORNO ORE 14,30

JUVENTUS - VIRTUS ENTELLA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 - VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE



TORNEO TAG CUP

ORE 9,45 CHIERI - JUVENTUS

ORE 13,00 JUVENTUS - GOZZANO

NEL POMERIGGI FASI FINALI

CAMPO ROSATO STR. S. SILVESTRO 29/31 - CHIERI

DOMENICA 22 DICEMBRE



CAMPIONATO UNDER 15 SECONDE SQ. 12A GIORNATA ANDATA

ORE 14,30 JUVENTUS - POZZOMAINA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 - VINOVO

SABATO 21 DICEMBRE



UNDER 13

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



MEMORIAL "MAX OLOMÈ"

H. 10,30: JUVENTUS vs SAN GIORGIO

H. 11,30: JUVENTUS vs FIANO Pranzo

H. 15,30: JUVENTUS vs ACC. JG

H. 16,30: JUVENTUS vs CASELLE

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 - CASELLE T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



MEMORIAL "MAX OLOMÈ"

H. 10,00: inizio finali Pranzo

H. 14,30: ripresa finali

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 - CASELLE T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 12

TEST MATCH

H. 14,00: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



MEMORIAL "GUIDO PORRU"

H. 17,20: JUVENTUS vs POZZOMAINA

CAMPO: via Santa Cristina 9 - BORGARO T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



MEMORIAL "GUIDO PORRU"

Se qualificati

H. 11,20: semifinale H. 16,20 o 17,20: finale

CAMPO: via Santa Cristina 9 - BORGARO T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



MEMORIAL "FABIO PORFIDO"

H. 10,20: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 11,50: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 15,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 17,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

CAMPO: "Cittadella dello Sport" di via Carlo Gremo 59 - LEINI' (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 11

TORNEO "VILLAGGIO DI BABBO NATALE"

H. 17,00 (finale): JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: corso Ferrucci 63/A - TORINO

SABATO 21 DICEMBRE



TEST MATCH

H. 14,00: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



MEMORIAL "FABIO PORFIDO"

H. 10,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 12,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 15,45: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 17,15: JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: "Cittadella dello Sport" di via Carlo Gremo 59 - LEINI' (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



TORNEO DI NATALE

H. 10,40: JUVE vs Perd. SISPORT/SP. ORBAS.

H. 11,20: JUVE vs Vinc. SISPORT/SP. ORBAS.

CAMPO: via Stazione 69 - AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 10

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



QUADRANGOLARE AMICHEVOLE

H. 10,30: JUVENTUS vs SPAZIO TALENT

H. 11,00: JUVENTUS vs CBS

H. 11,30: JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via A. Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



TORNEO DI NATALE

H. 15,40: JUVE vs Perd. MOREVILLA/PINEROLO

H. 16,20: JUVE vs Vinc. MOREVILLA/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 - AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 9

TEST MATCH

H. 11,30: JUVENTUS vs SPAL

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



TROFEO GALUP

H. 10,45: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 11,30: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 12,15: finale (Torino o Alessandria)

CAMPO: stadio "L. Barbieri" di viale Piazza d'Armi 6 - PINEROLO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



TORNEO DI NATALE

H. 15,40: JUVE vs Perd. SCA AT/PINEROLO

H. 16,20: JUVE vs Vinc. SCA AT/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 - AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 8

MEMORIAL "MAX OLOMÈ"

H. 15,00: JUVENTUS vs CASTAGNOLE

H. 16,40: JUVENTUS vs CASELLE

H. 17,00: JUVENTUS vs ACC. JG

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 - CASELLE T.SE (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



MEMORIAL "MAX OLOMÈ"

H. 11,00: inizio finali Pranzo H. 14,00: ripresa finali

CAMPO: via Alle Fabbriche 127 - CASELLE T.SE (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



TROFEO GALUP

H. 15,15: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 16,00: JUVENTUS vs Qualif. Dil.

H. 16,45: finale (Torino o Alessandria)

CAMPO: stadio "L. Barbieri" di viale Piazza d'Armi 6 - PINEROLO (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



MEMORIAL "LUCA TAIBBI"

H. 14,15: JUVENTUS vs GIAVENO

CAMPO: Palestra "Aldo Moro" di via San Rocco 8 - BRUINO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



TORNEO DI NATALE

H. 10,40: JUVE vs Perd. BRUINESE/PINEROLO

H. 11,20: JUVE vs Vinc. BRUINESE/PINEROLO

CAMPO: via Stazione 69 - AIRASCA (TO)

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 7

QUADRANGOLARE AMICHEVOLE

H. 15,00: JUVENTUS vs LUCENTO

H. 15,30: JUVENTUS vs CHIERI

H. 16,00: JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via A. Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)

SABATO 21 DICEMBRE



TORNEO "SOTTO L'ALBERO"

H. 15,00: JUVENTUS vs CENISIA

CAMPO: via Monte Ortigara 78 - TORINO

DOMENICA 22 DICEMBRE



FEMMINILE



UNDER 19

14.30 GARA DI CAMPIONATO

JUVENTUS - NOVESE

Via del Castello 3, CHISOLA

SABATO 21 DICEMBRE



UNDER 17

17.00 GARA DI CAMPIONATO

SAMPDORIA - JUVENTUS

Via Teriasca 40, Sori (GE)

SABATO 21 DICEMBRE



UNDER 14

16.00 TORNEO CALCIO E CORIANDOL

JUVENTUS - RIVAROLESE

Via San Marchese 27, Venaria

SABATO 21 DICEMBRE



17.00 TORNEO CALCIO E CORIANDOLI

JUVENTUS - CHIERI

Via San Marchese 27, Venaria

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 13

18.00 TORNEO CALCIO E CORIANDOLI

JUVENTUS - ATLETICO TORINO

Via San Marchese 27, Venaria

SABATO 21 DICEMBRE



16.00 TORNEO CALCIO E CORIANDOLI

JUVENTUS - VENARIA

Via San Marchese 27, Venaria

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 12

10.00 TORNEO INTERNO

Via del Castello 3, CHISOLA

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 11

10.00 TORNEO INTERNO

Via del Castello 3, CHISOLA

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 10

10.00 TORNEO INTERNO

Via del Castello 3, CHISOLA

DOMENICA 22 DICEMBRE



UNDER 9

14.45 TORNEO IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

C.so Ferrucci 63, Torino

DOMENICA 15 DICEMBRE

SABATO 21 DICEMBRE