"Complimenti alla nostra Under11 per la vittoria del Memorial "Settembre Astigiano"! Successo in finale per 9-0 sul Genoa. Alberto Cussotto premiato come miglior difensore del torneo!".