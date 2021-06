Dopo un'annata molto complicata, negli ultimi mesi le squadre del settore giovanile sono tornate in campo. Un passo molto importante per dei ragazzi che hanno dovuto interrompere per un lungo periodo il loro processo di crescita ed apprendimento. Oggi, l'Under 15 della Juventus è scesa in campo per un test match contro il Novara. La partita è terminata con il risultato di 6 a 1 per i bianconeri, in gol Scienza, Pisano, Crapisto e tripletta di Biliboc.