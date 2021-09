Primo posto anche per i nostri bianconeri dell’#Under13 al Torneo “Mario Ricci” di Pinerolo.



Vittoria in finale per - proprio contro i padroni di casa.



Bravi, ragazzi! #JuventusYouth pic.twitter.com/V1gXrxShlh — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 19, 2021

Nelle categorie giovanili è consuetudine per le formazioni dei grandi club andare a disputare tornei contro squadre prestigiose a livello regionale, ma meno blasonate e dunque meno forti. In tali occasioni si assiste spesso dunque a risultati roboanti, come quello andato in scena oggi