#JuventusYouth in Nazionale



Convocati

Ahamada con la Francia U18

Vlasenko con la Svizzera U19



Convocate

Costantino e Nava con l'Italia U16

Neddar con la Francia U17 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 4, 2020

, tramite il proprio profilo Twitter dedicato al settore giovanile, quali siano i calciatori bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali. Sono cinque nomi, tre per il femminile e due per il maschile. Per le ragazze, la Nazionale italiana U16 chiama all'appello Costantino e Nava, mentre Neddar giocherà con la Francia u17. Dalla Primavera di Lamberto Zauli, invece, sono stati selezionati Ahamada per la Francia U18 e Vlasenko per la Svizzera, ma U19. Anche a livello giovanile, quindi, la Juventus si conferma eccellenza valida in tutto il mondo.