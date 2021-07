Con un comunicato ufficiale, laha comunicato a tutte le squadre iscritte al campionato1 l'obbligo di avere un gruppo iscritto nel torneo nazionale dedicato alle Under 18. La, però, non ne farà parte, sfruttando una deroga a disposizione frutto dell'avere una squadra B, l'Under 23, iscritta in Lega Pro. L'obiettivo è quello di far salire i 2004 in Primavera, mentre i fuori quota verranno promossi in Under 23. Un progetto che coinvolge tutto il settore giovanile e che è indirizzato alla crescita dei giovani talenti. A comunicarlo il sito specializzato Giovani Bianconeri.