In attesa dell'inizio dei campionati, diverse squadre giovanili dellasono impegnate in giro per il mondo in tornei internazionali di grande prestigio. Tra queste, l'Under 13 si è classificata al terzo posto all'Elite Neon Cup, come riporta la società: "Terzo posto per l’#Under13 all’Elite Neon Cup, ad Atene. Vittoria per 10-1 VS Davourlis nell'ultima gara. Gli altri risultati: 0-3 VS Zenit in semifinale 7-0 VS Panathinaikos nei quarti Fase a gironi: 0-2 Partizan Belgrado 6-0 Wakatake 13-1 VS Panionios".