Il settore giovanile della Juventus riprende piano piano le sue attività "ufficiali", con la prima partita della "seconda tranche" del campionato Allievi dopo la lunga interruzione dovuta ai Dpcm anti-Covid: la Juve Under 17 non va oltre il pari contro la Samp (di Hasa vi avevamo parlato nel dettaglio in questo approfondimento). Ci sono poi le vittorie, in gare ricche di gol dell'Under 16 e dell'Under 15, nelle amichevoli contro i pari-età del Parma.

Qui di seguito i resoconti tratti dai canali ufficiali della Juve: