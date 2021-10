Saranno giorni intensi non solo per i calciatori della Prima Squadra, ma anche per i ragazzi del Settore Giovanile: molti di loro sono convocati dalle rispettive Nazionali di categoria, ecco l'elenco degli impegni, squadra per squadra.UNDER 19Mulazzi, Savona, Turco e Turicchia sono convocati con l'Italia Under 19; per loro in programma Italia-Lituania il 6 ottobre, Italia-Islanda il 9 e Italia-Slovenia il 12. Senko giocherà, con l'Ungheria U19, le partite contro Bielorussia, Estonia e Austria il 6, il 9 e il 12 ottobre. Stesse date per Omic con l'Austria Under 19, che se la vedrà con Estonia, Bielorussia e, appunto, Ungheria. Muharemovic sarà impegnato con la Bosnia Under 19 l'8 e il 10 ottobre (vs Serbia). Sekularac sarà invece con la Svizzera pari età, impegnata contro Bulgaria, Croazia e Russia (sempre 6, 9 e 12 ottobre le date). E poi c'è la Nazionale U19 inglese che ha convocato Iling-Junior per le sfide contro Francia, Messico e Belgio (stesse date).Per la doppia sfida dell'Italia Under 18 contro la Serbia, il 7 e il 9, sono convocati Dellavalle, Doratiotto, Hasa e Scaglia, mentre Mbangula sarà con il Belgio pari età, e se la vedrà con la Croazia il 5, con la Repubblica Ceca l'8, con la Danimarca l'11. Strijdonck è invece convocato dall'Olanda U18 per le gare con Svezia e Austria (9 e 12 ottobre).Under 17: Nonge è convocato con il Belgio (vs Lussemburgo il 6, vs Azerbaijan il 9, vs Norvegia il 12); Huijsen con l'Olanda (vs Spagna il 7, vs Spagna il 10). Infine l'Italia Under 16 ha convocato Meringolo, Pisano e Ngana per la doppia sfida contro l'Austra, il 6 e l'8 ottobre.