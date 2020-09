Il 17enne Filippo Fiumanò, pilastro difensivo della Juventus e dell'Italia Under 17, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista col club bianconero. Ha festeggiato l'evento con una serie di foto postate su Instagram, corredate dal messaggio: "Molto felice di aver firmato, ora testa bassa e lavorare" seguito dai consueti hashtag come "fino alla fine" e "non mollare mai". Nell'ultima stagione, Fiumanò è stato anche aggregato alla Primavera e ha giocato gli ultimi venti minuti della gara di Youth League vinta 5-0 contro il Bayer Leverkusen.