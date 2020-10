Delle restrizioni allo sport che il Governo adotterà nel nuovo Dpcm in arrivo nelle prossime ore, abbiamo già parlato. Ci sarà sicuramente una stretta sullo sport amatoriale. Ciò che specifica oggi la Gazzetta dello Sport è che potrebbe arrivare uno stop non solo ai calcetti e ad altre attività "tra amici", ma anche a tutte le competizioni sportive dilettantistiche e giovanili. Dalla Juventus Primavera in giù, quindi, le formazioni bianconere potrebbero doversi fermare. Resterebbero attive solo la prima squadra e l'Under 23 in quanto professionistiche. Cresce l'attesa per la pubblicazione del decreto.