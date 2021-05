CRONACA TRATTA DAI CANALI UFFICIALI DELLA JUVENTUS



È un pareggio con retrogusto amaro quello che i ragazzi di Mister Pedone portano a casa da Genova. Amaro perché il Genoa raggiunge i bianconeri proprio nel finale.



Buona comunque la prova dei nostri ragazzi, in un match in cui accade tutto nella ripresa: bianconeri avanti con Galante, alla mezz'ora. Quando tutto sembra fatto, la beffa, che si materializza in una sfortunatissima autorete di Costanza, due minuti dopo il novantesimo.



Genoa-Juve Under 17 (campionato Allievi nazionali) finisce dunque 1-1 negli ultimi minuti