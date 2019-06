Giovanni Valenti, allenatore della Juventus Under 15 nella scorsa stagione lascerà il club bianconero. Ad annunciarlo lo stesso allenatore tramite il proprio profilo Instagram: "Ultima serata torinese, un piccolo vizio per chiudere alla grande un sogno durato 4 anni".hanno lasciato il club al termine della stagione. Non solo prima squadra, quindi. Cambiano tante panchine anche nelle giovanili bianconere.