Una Super Primavera femminile e un'ottima Under 16 maschile brillano nel weekend delle giovanili juventine.FEMMINILETitoli di testa, non potrebbe essere altrimenti, per la grande vittoria della Primavera femminile, che supera 1-0 l'Inter, con una rete di Beccari al quinto della ripresa.Under 17: la Scuola Calcio Sisport Torino batte la Juve 10-0, con sei reti nel primo tempo e quattro nella ripresa, mentre sono ben 25 i gol messi a segno dall'Under 15 bianconera contro l'Alessandria.MASCHILEL'Under 15 non passa a Como. Vincono i padroni di casa per 2-0, con reti di Dangelo al 27' del primo tempo e Dazzara al 24' della ripresa.Meglio invece l'Under 16, contro lo stesso avversario: la Juve viene via da Como con un 1-4, griffato dalle due doppiette di Scienza e Finocchiaro.