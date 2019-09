Come racconta la Juventus sul proprio sito, il weekend delle giovanili ha sorriso ai bianconeri. Ecco il comunicato integrale: "Under 15 terza al torneo organizzato a Vinovo domenica. Prima partita contro il Torino, persa ai calci di rigore dopo uno 0-0 iniziale, seconda sfida vinta con il Genoa (reti di Aurino e Morleo) e infine, finale terzo e quarto posto contro il Fossano, portata a casa ancora con il punteggio di 2-0 (Rutigliano e Tarantola). La 17 arriva quarta al torneo "Nereo Rocco" a Firenze. Dopo aver perso 1-0 la semifinale con la Sampdoria, i ragazzi di Pedone cedono ai rigori allo Sturm Graz in finale terzo e quarto posto (1-1 il finale del match, gol bianconero di Cerri). Ad Alessandria i ragazzi di Zauli hanno battuto in semifinale il Torino ai calci di rigore, per poi perdere in finale contro il Milan (2-1 per i rossoneri, rete juventina di Abou). Vittoria nella finale terzo e quarto posto per la Under 16 bianconera al Torneo “Caligaris”. Battuto 2-1 il Monza, con reti di Orlando e Turco in pochi minuti, la prima al 16’ e la seconda al 18’ del primo tempo".