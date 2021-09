Complimenti ai ragazzi della nostra #Under16 che hanno vinto la Sardinia Cup



Successo - in finale contro la Lazio

( Pugno, Scienza, Finocchiaro, Balzano) pic.twitter.com/33BbE86Kw0 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 19, 2021

Le giovanili della Juventus continuano a macinare vittorie e trofei, in questa estate di tornei in giro per l'Italia e per il mondo. Come riporta il profilo Twitter dedicato alle giovanili bianconere, l'Under 16 è uscita vittoriosa dalla Sardinia Cup, disputata a Cagliari. Battuta in finale la Lazio, con il risultato di 4 a 1, in rete: Pugno, Scienza, Finocchiaro, Balzano.