Non solo la Prima Squadra. Anche le giovanili tornano in campo per preparare la stagione 2021/22. Ecco il programma, riportato dal sito ufficiale bianconero:"​Da lunedì 26 luglio iniziano le attività dei ragazzi di tutte le Under, che seguiranno questa scansione temporale.Si inizia appunto il 26 con l’, agli ordini di Mister Bonatti. Lo staff: insieme al tecnico, il vice sarà Edoardo Sacchini, i preparatori atletici Ivan Teoli e Stefano Vetri, allenatore dei portieri Daniele Borri.Il 5 agosto si ritrovano le ragazze dell’, guidate da Silvia Piccini (Vice allenatore Luca Scarcella, preparatore atletico Edoardo Cardelli, allenatore dei portieri Alberto Maja), mentre il giorno dopo è il momento dell’Under 17 maschile: allenatore Francesco Pedone, vice Marco Pecorari, preparatore atletico Alessandro Giacosa, allenatore dei portieri Pietro Pipolo.: torna in campo laguidata da Piero Panzanaro (allenatore) Andrea De Martini (vice allenatore), Samuele Callegaro (preparatore atletico), Stefano Baroncini (allenatore dei portieri).Lo, che torna in campo l’8 agosto, è composto da Mister Marcello Benesperi, il suo vice Claudio Grauso, il preparatore atletico Eugenio Gastaldi e l’allenatore dei portieri Luca Squinzani.è il giorno in cui torna a lavorare l’che ringrazia di cuore Daniele Diana per la collaborazione di questi ultimi anni, e che sarà allenata da Fabio Scrofani, con Marco Borgese vice, Enrico Picco preparatore atletico e Alberto Cantaluppi ad allenare i portieri.Il giorno dopo ferragosto saranno convocati al primo allenamento i ragazzi dell’allenata da Corrado Grabbi, Riccardo Catto e Federico Di Benedetto, preparatore atletico Giacomo Schillaci, allenatore dei portieri Davide Di Stefano.Ultima squadra in ordine di tempo a tornare in campo sarà l’, attesa dal primo allenamento il 18 agosto, agli ordini di Luca Vood, vice Fabrizio Franco, preparatore atletico Andrea Pasquariello, allenatore dei portieri Davide Pollone.