Si appresta a iniziare anche la stagione delle. Il club bianconero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note tutte le date in cui scatterà la stagione 2022/23: "L’Under 23 si ritroverà il 18 luglio agli ordini del nuovo Mister, Massimo Brambilla; l’Under 19, con Mister Paolo Montero (anche lui nuovo arrivo), si radunerà 3 giorni prima, il 15. Appuntamento invece ad agosto per l’Under 17 di Mister Piero Panzanaro (il 6), per l’Under 16 con il nuovo allenatore Claudio Rivalta (il 7), per l’Under 15 di Marcello Benesperi (l’8) e, il giorno dopo ferragosto per l’Under 14 di Riccardo Catto".La Juventus ha poi ricordato il programma dell'attività di base che si svolgerà a Vinovo da questa settimana: "Da questa settimana a Vinovo si torna a giocare: fino al 12 agosto saranno infatti organizzate attività facoltative per i ragazzi dell’attività di base maschile tesserati Juventus, nella fattispecie i giovani bianconeri dall’U13 (anno 2010) all’U7 (anno 2016) compresi. La modalità: i ragazzi verranno suddivisi in gruppi e dal lunedì al venerdì, dalle 18:15 alle 20:00, saranno a Vinovo per svolgere attività ludico motorie e partitine interne". Ecco lo staff:"Il responsabile tecnico dell’attività di base è Paolo De Ceglie, il coordinatore dell’area portieri Andrea Minero, all’area motoria coordinativa c’è Claudia Dutto, coordinatore area futsal è Alessio Musti e coordinatore area lavori individuali Alberto Lampo".L’Under 13 (2010) si raduna il 16 agosto con i tecnici Massimiliano Marchio e Cristian Castagno e il preparatore dei portieri Emiliano Campana; l’Under 12 (2011) parte il giorno dopo, insieme ai tecnici Lorenzo Niello e Matteo Angaroni e al preparatore dei portieri Simone Poncet. Agli ordini di Davide La Pira, Pietro Magri e Simone Perla e del preparatore dei portieri Nicolò Maiani l’Under 11 (2012) inizia il 19 agosto, mentre il 20 si raduna l’Under 10 (2013) con i tecnici Marco Battaglia, Alessandro Calcia e Andrea Cara e il preparatore dei portieri Fabio Ceppa. 22 agosto: la data in agenda per l’Under 9 2014 (insieme ai Mister Fabio Cucciniello e Lorenzo Cuzzi), il 24 è l’appuntamento fissato per l’Under 8 2015, con Luca Giglio e Luca Bernardi e il preparatore dei portieri Mario Budroni. Infine l’Under 7 2016, che sarà guidata da Gianfilippo Boscolo e Luca Carlino e dal preparatore dei portieri Mario Budroni: ritrovo fissato il 24 agosto.